لبنان: المؤبد لـ 16 فلسطينيًا وسوريًّا لتنفيذ عمليات إرهابية

أصدرت محكمة عسكرية في لبنان حكما بمعاقبة 16 إرهابيًا فلسطينيًا وسوريًا، وجميعهم هاربون، بالأشغال الشاقة المؤبدة؛ لإدانتهم بقيادة والانضمام إلى مجموعة إرهابية مسلحة وتنفيذ عمليات عدائية وجرائم إرهابية.
ويتصدر المحكوم عليهم في القضية الإرهابي أسامة الشهابي والذي يعد واحدًا من أبرز قيادات تنظيم (القاعدة) الهاربين، وكان أميرًا لتنظيم (فتح
وأدانت المحكمة العسكرية برئاسة العميد الركن حسين عبد الله، الإرهابيين الهاربين بالانضمام إلى تنظيم إرهابي مسلح، وتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف النيل من سلطة الدولة اللبنانية وهيبتها، وارتكاب جرائم
وسبق وأصدر القضاء العسكري عدة قرارات لإلقاء القبض على الإرهابي أسامة الشهابي، في قضايا إرهاب متعددة، في مقدمتها قيامه باستهداف قوات حفظ السلام الأممية العاملة في الجنوب اللبناني (يونيفيل) بقنابل وعبوات ناسفة، وتجنيد أشخاص للقتال ضمن صفوف الجماعات الإرهابية المسلحة في سوريا خاصة تنظيم (جبهة النصرة) وقيامه بإطلاق صواريخ من داخل الأراضي اللبنانية.
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