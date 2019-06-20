مصر تناقش مع روسيا الأوضاع في سوريا وليبيا والخليج

أعلنت الخارجية الروسية أن روسيا ومصر ستناقشان الأوضاع في سوريا وليبيا ومنطقة الخليج خلال الاجتماع بصيغة (2+2).

قالت الخارجية الروسية في بيان: "من المخطط مناقشة الأوضاع في الشرق الأوسط وأفريقيا الشمالية مع التركيز على الأزمتين السورية والليبية، والوضع في السودان، ومشاكل الأمن في منطقة

الخليج، وتسوية الأوضاع في الشرق الأوسط، وقضايا مكافحة الإرهاب، وعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل، خلال المشاورات المقبلة".

أشارت الخارجية الروسية إلى أن الوزراء سيقومون بمراجعة الوضع في المجالات الرئيسية للتعاون الروسي المصري المتنوع، ووضع أهداف

لمواصلة تطوير العلاقات الثنائية في جميع المجالات".

وسيجري الاجتماع يوم 24 يونيو في موسكو، وسيشارك فيه من روسيا وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، ووزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، ومن مصر وزير الخارجية المصري سامح شكري، ووزير الدفاع المصري محمد أحمد زكي.

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تجدر الإشارة إلى أنه إضافة إلى لقاءات منفصلة للوزراء في البلدين، سيتم عقد اجتماع مشترك بصيغة 2+2.