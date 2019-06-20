سياسي لبناني يكشف أسباب حقد أردوغان على مصر

استنكر المحلل السياسي اللبناني نضال السبع، التصريحات الاستفزازية التي صدرت عن الرئيس التركي حول وفاة محمد مرسي العياط، أثناء محاكمته بتهمة التخابر.

وقال إنه من الواضح أن مصر مستهدفة من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وهو الآن يعمل على رفع وتيرة لهجته لتحويل مرسي إلى خاشقجي آخر .

وأضاف السبع في تصريحات خاصة لبوابة الوفد اليوم الخميس أن الأمر الملفت أن أردوغان يتحدث عن الرئيس المعزول محمد مرسي وكأنه مواطن تركي، برغم من أنه حصل علي محاكمة

عادلة وتوفي بظروف طبيعية وارد أن يتعرض لها أي شخص .

وأكد السبع أنه من الواضح تمامًا أن سبب تصريحات أردوغان في هذا التوقيت وهو يستبق الانتخابات البلدية في اسطنبول جاءت في محاولة منه لمغازلة الإسلاميين في الداخل التركي من أجل تحقيق انتصار معارضه أمام أكرم إمام أوغلو .

وأشار إلى أن أردوغان يطالب بتحقيق دولي حول وفاة مرسي ولم يجيبنا حتي الآن عن

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ظروف قتل زكي مبارك

الطبيب الفلسطيني الذي قتل في سجن بتركيا تحت التعذيب، وزعمت السلطات التركية انتحاره للإفلات من المسئولية، وعندما استلمت أسرته جثمانه تفاجئت بوجود إصابات قاتلة في الجثمان.

وأثبت تقرير الطب الشرعي التركي والمصدق من الحكومة التركية، وسفارة دولة فلسطين في تركيا أن الطبيب توفي نتيجة جروح وإصابات، وليس كما ادعت قناة الجزيرة والإعلام التركي بانتحاره.

وتابع السبع في تصريحاته قائلًا "أعتقد أنه علي مصر والعرب أن يعدوا ملفاتهم جيدًا ويذهبوا إلي الأمم المتحدة والمراجع الدولية من أجل عرض جرائم أردوغان المتعددة في سوريا وإدلب ودعمه الواضح للتنظيمات الإرهابية والسلاح المهرب إلي ليبيا من أجل قتل الليبيبن".