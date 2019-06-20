ماليزيا: التحقيق يهدف لاتهام روسيا بكارثة تحطم طائرتنا فوق أوكرانيا

اعتبر رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، أن استنتاجات المحققين الدوليين بشأن إسقاط طائرة الركاب الماليزية فوق أوكرانيا، جاءت بدوافع سياسية وغير مبنية على حقائق موضوعية.

وقال رئيس الوزراء الماليزي اليوم الخميس إن "هدف إجراء تحقيق دولي في كارثة طائرة الخطوط الجوية الماليزية في سماء أوكرانيا عام 2014 لم يكن إثبات الحقيقة، بل اتهام روسيا".

ونقلت وكالة بلومبرغ اليوم عن

محمد قوله: "نحن غير سعداء، لأنه منذ البداية أصبح هذا (التحقيق) قضية سياسية تتعلق بكيفية اتهام روسيا بأعمال غير شرعية".

وأشار إلى أن النتائج التي توصل إليها التحقيق حتى الآن "ليست أكثر من استنتاجات تستند إلى معلومات لم يتم التحقق منها".

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وعبرت الخارجية الروسية أمس الأربعاء عن أسفها

لنتائج التحقيق في حادث تحطم الطائرة الماليزية في الرحلة وقالت إنه لا أساس للاتهامات الموجهة لأشخاص روس.

وذكر فريق التحقيق في وقت سابق من الأربعاء أن ثلاثة مواطنين من روسيا ومواطنا أوكرانيا ستوجه لهم تهم القتل بإسقاط الطائرة الماليزية فوق شرقي أوكرانيا عام 2014 في حادث أودى بحياة 298 شخصا.

وقالت الخارجية الروسية على موقعها الإلكتروني "مرة أخرى يتم توجيه اتهامات لا أساس لها بالمرة إلى الجانب الروسي بهدف تشويه سمعة روسيا أمام المجتمع الدولي".