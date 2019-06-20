بوتين يجيب على أسئلة المواطنين عبر الخط المباشر

بدأ الرئيس فلاديمير بوتين بالإجابة عن أسئلة مواطنيه في إطار الحوار السنوي المباشر معهم، إذ تتمحور الأسئلة عادة حول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.. وقال الرئيس الروسي:

اضطرت الحكومة لزيادة الضريبة المضافة

لتعزيز إيرادات الميزانية وتحسين البنى التحتيةعلى الجهات الرقابية التحقق مما يحيط بالمعاشات التي تقل عن الحد الأدنى للمعيشةالدخل الحقيقي للمواطنين الروس يتعافى بشكلتدريجي بعد تراجعهمن أولويات الدولة تأمين دخل معقول للمتقاعدين وزدنا معاشاتهم بأكثر من 7%معدل التضخم السنوي في روسيا انخفض إلى دون مستوى الـ5%

قطاع الصحة يواجه مشاكل كثيرة ونخطط لبناء 390 مركزًا طبيًّا وترميم 1800 مركز

المشاريع الوطنية تهدف لتحسين مستوى معيشة المواطن الروسي