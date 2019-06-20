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25 قتيلاً جراء قصف ومعارك على ريف إدلب في سوريا

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قتل 25 شخصاً على الأقل وأصيب 35 آخرون، اليوم الخميس، في قصف ومعارك بين الجيش السوري وفصائل معارضة طالت مناطق بمحافظة إدلب شمال غرب سوريا.

وقال مصدر محلي "قتل 10 أشخاص على الأقل بينهم مسعف تابع لمنظمة تعمل في مدينة معرة النعمان وأصيب مسعف آخر وسائق السيارة بجروح".

وأشار المصدر إلى مقتل ستة أشخاص وإصابة أكثر من 15 آخرين في قصف على قرية "حيش" بريف إدلب، مشيراً إلى مقتل أربعة أشخاص بينهم امرأة وطفلها وإصابة أكثر من 20 آخرين في قصف صاروخي استهدف بلدة "المسطومة" بريف إدلب.

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إلى ذلك، أكد قائد عسكري في الجيش السوري الحر المعارض مقتل عناصر من الجيش السوري وجرح آخرين في هجوم فصائل المعارضة على مواقع القوات الحكومية في محيط قرى "تل ملح" و"الجبين" و"كفرهود" و"الجلمة".

وأضاف القائد العسكري، الذي رفض ذكر اسمه، "سقط قتلى وجرحى من عناصر القوات الحكومية في هجوم لفصائل المعارضة على أطراف قريتي كفرهود والجلمة".

 

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