وزير ألماني يندد باغتيال الساسة على خلفية مقتل فالتر لوبكه

دعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اليوم الخميس، إلى مزيد من الدعم لأي ساسة واجهوا تهديدات في مدن أو محليات، بعد مقتل فالتر لوبكه حاكم مقاطعة كاسل.
وقال ماس، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن "التهديدات بالقتل ضد ساسة محليين تعد محاولات دنيئة للترهيب".
وتابع الوزير قائلاً "كلما زادت عمليات تحريض مثيرة للاشمئزاز، توجب علينا دعم جميع من يعملون فى مجال السياسة المحلية بشكل أكثر حزماً".
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وتابع ماس أن الديموقراطية تحيا من عمل كثير من الساسة والموظفين المحليين الشجعان، وقال "إنكم بحاجة لاحترامنا ودعمنا دائماً وفي هذه الأيام بصفة خاصة".
يذكر أن حاكم مقاطعة كاسل قُتل في مطلع شهر يونيو الجاري بطلق ناري في الرأس.
ويقبع شتيفان إيه (45 عاماً) منذ الأحد الماضي في الحبس الاحتياطي على خلفية اشتباه قوي ضده بارتكاب الجريمة. ويفترض المحققون وجود علاقة بينه وبين اليمين المتطرف تقف وراء الجريمة.
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