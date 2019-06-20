تضارب الأنباء حول إسقاط إيران طائرة أميركية فوق مضيق هرمز

تضاربت الأنباء، اليوم الخميس، حول إسقاط إيران طائرة عسكرية أميركية مسيرة فوق مضيق هرمز بصاروخ.

وقال مسؤول أميركي إن طائرة عسكرية أميركية مسيرة أُسقطت في المجال الجوي الدولي فوق مضيق هرمز بصاروخ سطح / جو إيراني.

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن الطائرة المسيرة من طراز "إم.كيو-4سي ترايتون" وتتبع البحرية الأميركية. ولم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل على الفور بما في ذلك وقت إسقاط الطائرة.

وقبل ذلك بقليل، نفى الجيش الأميركي زعم إيران أسقاط طائرة أميركية "دون طيار".

وقال الجيش الأميركي إنه لم تكن هناك أي طائرة أميركية تعمل فوق المجال الجوي الإيراني، أمس الأربعاء، وذلك بعد أن ادعى موقع إخباري يديره الحرس الثوري الإيراني أن طائرة أميركية "مسيرة" أسقطت فوق إقليم هرمزجان بجنوب إيران.

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وصرح الكابتن بيل أوربان المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية ليل الأربعاء "لم تكن هناك أي طائرة أميركية تعمل في المجال الجوي الإيراني اليوم"، وأحجم أوربان عن التعليق بأكثر من هذا.

كان الجيش الأميركي قد أكد، منذ أيام، محاولة من جانب إيران لإسقاط طائرة أميركية مسيرة الأسبوع الماضي. كما أكد إسقاط واحدة في السادس من يونيو من قبل ميليشيات الحوثي التابعة لإيران في اليمن.

وتقول شركة "نورثروب جرومان" المصنعة للطائرة المسيرة، التي تدعي إيران إسقاطها، إن الطائرة "ترايتون" قادرة على التحليق لأكثر من 24 ساعة في الرحلة الواحدة على ارتفاع يزيد على 16 كيلومتراً في نطاق 8200 ميل بحري.