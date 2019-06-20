الحرس الثوري الإيراني: الطائرة المسيرة أغلقت أجهزة التتبع

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قال الحرس الثوري الثوري الإيراني، اليوم الخميس، إن الطائرة المسيرة الأمريكية التي أُسقطت أغلقت أجهزة التتبع.
ونقلت وكالة “إيرنا” بيان للحرس الثوري، ذكر فيه “أقلعت الطائرة المسيرة من قاعدة أمريكية في جنوب الخليج الفارسي”.
وأضاف البيان، “أن هذه الطائرة المسيرة وحين العودة نحو غرب المنطقة بادرت باختراقها أجواء الجمهورية الإسلامية الإيرانية لجمع المعلومات والتجسس”.
وتابع “أنه وفي الساعة الرابعة و5 دقائق فجرا (بالتوقيت المحلي، الحادية عشرة و35 دقيقة مساء الأربعاء بتوقيت غرينتش) وفي الوقت الذي كانت هذه الطائرة المسيرة مخترقة أجواء البلاد تم استهدافها وإسقاطها بواسطة الدفاع الجوي للقوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري”.
وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن إسقاط طائرة تجسس أمريكية مسيرة فجر اليوم الخميس في محافظة هرمزجان جنوب إيران.
وكانت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” قالت أمس الأربعاء إن أحدث عملية لنشر ألف جندي أمريكي في الشرق الأوسط والتي أُعلنت يوم الاثنين تشمل كتيبة صواريخ باتريوت وطائرات مسيرة وطائرات استطلاع “وغيرها من قدرات الردع”.
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