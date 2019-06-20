وزارة التضامن: معدل مصر للبطالة الأدنى في تاريخ أفريقيا

وذكرت الوزارة أنه تم توفير 50 ألف وظيفة للنساء في المحافظات المصرية خلال العام الماضي، خلال جلسة "قصص النجاح"، في اليوم الثاني من مؤتمر لمعالجة التنمية المستدامة في المدن الأفريقية، مشيرةً إلى أن الوزارة تعمل في أفقر القرى، حيث وجهت 76% من الأموال إلى صعيد مصر.

ويسعى المؤتمر إلى توفير أفضل التجارب الإقليمية والدولية في مجال تعزيز التنمية المحلية والنمو الاقتصادي والتوسع الحضري، ودراسة التحديات التي تواجه المدن الأفريقية وتبادل الخبرات فيما بينها.

قالت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية غادة والي خلال المؤتمر إن الدولة المصرية اختارت طريق الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية الخطيرة التي تعالج بشكل جذري مشاكل البلاد الطويلة.

وأضافت "إن الوزارة تقدم الدعم المالي لدخل المحتاجين الذين يعيشون تحت خط الفقر".

Advertisements

وقد صرح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS) في مايو، أن معدل البطالة في مصر انخفض إلى 8.1% خلال الربع الأول من عام 2019، مقارنة مع 10.6% في الربع نفسه من عام 2018، وخلال الربع الرابع من عام 2018 انخفض معدل البطالة في مصر بنسبة 2.4% إلى 8.9%، مقارنةً بالربع المماثل من عام 2017.

وكشف التقرير أن حجم القوى العاملة بلغ 27.968 مليون شخص.

وفي الربع الثالث من عام 2018، انخفض معدل البطالة بنسبة 1.9%، مقارنةً مع الربع نفسه من عام 2017، وفي الربع الأول انخفض بنسبة 1.4%، مقارنة مع 12% في نفس الفترة من عام 2017.

