كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبو الغيط يؤكد أهمية الارتقاء بالتنسيق بين مؤسسات العمل العربي المشترك بالمجال التنموي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترأس اليوم أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، الاجتماع الختامي للدورة العادية ال(48) للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك والتي عقدت بمقر اتحادالغرف العربية بالعاصمة اللبنانية بيروت.

وصرح السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن أبو الغيط أكد في كلمته أمام الاجتماع أهمية العمل على تنشيط والارتقاء بمستوي التنسيق فيما بين مؤسسات العربي المشترك، خاصةً في إطار تناول موضوعات التنمية المستدامة في المنطقة العربية ومواءمتها مع أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، وهي الموضوعات التي تكتسب بشكل عام أولوية خاصة على أجندة العمل الدولي خلال المرحلة الحالية في ضوء ارتباطها بالاحتياجات الرئيسية للأفراد في مختلف المجتمعات.

تجدر الإشارة إلى أن دورة اللجنة شهدت أيضاً الاتفاق على منح جائزة سنوية في مجال التميز التنموي لإحدي الشخصيات العربية، وذلك في إطار تشجيع المبادرات والجهود الخلاقة التي تساهم في تعزيز آليات العمل التنموي العربي المشترك.