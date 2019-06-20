كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأمن التركي يضبط 46 مهاجرا غربي البلاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضبطت فرق خفر السواحل التركية 46 مهاجرا غير شرعيين في ولاية باليكسير غربي البلاد، أثناء توجههم إلى الجزر اليونانية.

وحسب المصادر الإعلامية المحلية، فقد ضبط المهاجرون قبالة سواحل جزيرة جبلاك التابعة لقضاء أيفاليك على متن مركب مطاطي.

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وبينت المصادر أن خفر السواحل ضبطوا القارب وكان على متنه 42 مهاجرا أفغانيا وأربعة إيرانيين، بينهم 9 نساء و19 طفلا.

وأشارت إلى أنه تم نقل المهاجرين إلى مخفر خفر السواحل في جزيرة جوندا، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.