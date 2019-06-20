كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين: رئيس الانتربول السابق يعترف بقبول رشوة قدرها 1.65 مليون استرلينى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وسائل الإعلام الصينية، اليوم، إن منج هونجوي، رئيس الإنتربول السابق، أقر بأنه مذنب بقبول رشوة قدرها 1.65 مليون جنيه إسترليني في محكمة في الصين.

وأظهر "منج" الندم في الجلسة التي عقدت في محكمة الشعب المتوسطة الأولى في تيانجين في شمال الصين، مع إعلان الحكم في "تاريخ أو وقت محدد".

واختفى نائب وزير الأمن العام السابق في سبتمبر من العام الماضي أثناء زيارته للصين من منزله في ليون، فرنسا، حيث يوجد مقر الإنتربول.

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وظهر منج على شاشات التلفزيون وهو يرتدي سترة واقية بنية اللون ومحاطة من قبل اثنين من المحضرين، وكان أكبر سنا وأكثر جرأة من خلال فترة وجوده كأحد كبار المسؤولين عن إنفاذ القانون في البلاد، وقد تم بالفعل طرده من منصبه ومن الحزب الشيوعي.

وفي مارس، قال الحزب إن تحقيقه مع منج وجد أنه أنفق مبالغ "سخية" من أموال الدولة، وأساء استغلال سلطته ورفض اتباع قرارات الحزب.

وقالت صحيفة الشعب اليومية الرسمية عن الجلسة :"أدلى منج هونج وى بتصريحات نهائية واعترف بالذنب وعبر عن أسفه للمحكمة".