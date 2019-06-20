كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 3 أشخاص في انفجار مبنى سكني بإيطاليا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت السلطات الإيطالية، مقتل ثلاثة اشخاص في انفجار في مبنى سكني يبدو انه نجم عن تسرب غاز.
وقد أسفر الانفجار الذي وقع صباح الخميس في مدينة غوريزيا الشمالية الشرقية بالقرب من الحدود السلوفينية عن تسوية المبنى بالكامل، تاركًا الجدران الخارجية مستندة على ثلاثة جوانب. استغرق الأمر ساعات من رجال الانقاذ لتحديد مكان الضحايا.
وقد صرح نائب عمدة غوريزيا ستيفانو سيريتا انه لا توجد أعمال صيانة لخطوط الغاز في الشارع، مما يخلق فرضية ان الانفجار ناجم عن نظام المبنى. ونقلت وكالة الانباء أنسا عن احد الجيران قوله ان الانفجار الذي وقع قبل الساعة الرابعة فجرًا، اطلق اجهزة انذار السيارات في الشارع، تلاه على الفور صفارات الانذار الخاصة بمركبات الانقاذ.
وقد صرح نائب عمدة غوريزيا ستيفانو سيريتا انه لا توجد أعمال صيانة لخطوط الغاز في الشارع، مما يخلق فرضية ان الانفجار ناجم عن نظام المبنى. ونقلت وكالة الانباء أنسا عن احد الجيران قوله ان الانفجار الذي وقع قبل الساعة الرابعة فجرًا، اطلق اجهزة انذار السيارات في الشارع، تلاه على الفور صفارات الانذار الخاصة بمركبات الانقاذ.