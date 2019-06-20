كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جفاف المياه فى سادس أكبر مدن الهند والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعانى سادس أكبر مدينة في الهند من نقص المياه تقريبًا بعد أن جفت البحيرات والخزانات تقريبًا.

واختفت المياه في بحيرة "شمبرمبكام"، التي تبعد حوالي 15.5 ميلاً عن تشيناي، تقريباً، كما تقلصت ثلاثة خزانات أخرى تزود المنطقة.

ووفقاً لصحيفة "ديلى ميل" اليوم، فقد جفت صنابير المنازل والفنادق في ولاية تاميل نادو الجنوبية بسبب النقص الحاد في المياه الناجم عن بحيرات التجفيف والمياه الجوفية المستنفدة.

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ويلجأ ملايين الناس إلى شاحنات صهاريج المياه وملء حاويات المياه بمضخات يدوية، ويصطف الأشخاص للحصول على علب المياه في عاصمة ولاية تشيناي، التي يقدر عدد سكانها بحوالي 10 ملايين نسمة.

وصرح وزير التنمية الريفية بالولاية، بأنّ الجفاف جاء بعد نقص بنسبة 62 في المائة في الأمطار الموسمية العام الماضي مقارنة بعام 2017.

وطلبت بعض الشركات من الموظفين العمل من المنزل، كما تغلق بعض المطاعم في وقت مبكر، وحتى تفكر في عدم تقديم وجبة الغداء إذا تفاقمت ندرة المياه.

وقال جوري شانكار، المدير العام لفندق ديكان بلازا في تشيناي، إن شاحنتين صهاريج تنقلان المياه إلى الفندق كل يوم من بلدة تبعد 40 ميلاً بتكلفة 4000 روبية لكل منهما.