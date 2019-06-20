كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمريكا تحذر بريطانيا من استخدام "هواوى" للتجسس والسرقة والهجوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذر مسؤول كبير بوزارة الاتصالات الأمريكية، من أن الصين ستستخدم شبكة هواوى كبوابة "للتجسس والسرقة والهجوم" في المملكة المتحدة.

ويأتى هذا التحذير الأحدث في سلسلة من الهجمات الأمريكية بشأن الخطط التي قد تسمح لشركة هواوى بالوصول إلى الأجزاء "غير الأساسية" من شبكة الجيل الخامس بالمملكة المتحدة، والتي لا تزال قيد المراجعة من قبل الحكومة.

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وقال نائب مساعد وزير الاتصالات الإلكترونية سايبر روبرت ستراير، إن الصين تشكل تهديداً للحريات الغربية وينبغي حرمانها من موطئ قدم للاتصالات السلكية واللاسلكية في المملكة المتحدة.

وفي خطاب ألقاه في وستمنستر استضافته جمعية هنري جاكسون، قال ستراير، إن السلطات الصينية ترى التكنولوجيا "كأداة للقمع والمراقبة الجماهيرية ووسيلة للاستفادة من انفتاح الديمقراطيات".

ووفقاً لصحيفة "ديلى ميل" اليوم، حذر ستراير من السماح للصين بتوريد التكنولوجيا إلى شبكات المملكة المتحدة باعتبارها "قناة" للتجسس، وكذلك سرقة المعلومات الخاصة والملكية الفكرية و "تصدير القيم الاستبدادية".