حماس: إسرائيل تتجاهل شروط وقف إطلاق النار في غزة

إسماعيل هنية

وقد أخبر هنية المراسلين الأجانب في غزة يوم الخميس، بأن الاتفاقات التي توسطت فيها مصر وقطر والامم المتحدة اصبحت "في منطقة الخطر"، مضيفا ان اسرائيل لم تظهر "اي احترام" للشروط والمليوني نسمة في غزة المحاصرة الذين "لم يشعروا" باي تحسن في ظروفهم المعيشية.

لا تعترف إسرائيل بأي ترتيبات رسمية، وقد فرضت اسرائيل ومصر حصارا بعد ان سيطرت الجماعة الإسلامية المسلحة عنوة على القطاع الساحلي الفلسطيني في عام 2007. منذ مارس 2018، قادت حماس الاحتجاجات الجماهيرية على طول السياج الإسرائيلي - الفلسطيني ضد إسرائيل.

وقد خاض الاثنان ثلاث حروب على مدى العقد الماضي وتهدف الاتفاقات غير الرسمية الى منع حرب اخرى.

