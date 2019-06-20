كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمريكي متهم بالتجسس في روسيا يطلب تدخل ترامب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ناشد أميركي ظل وراء القضبان في روسيا بتهمة التجسس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلبًا للمساعدة. فقد طلب بول ويلان، الذي يحمل الجنسية البريطانية والايرلندية والكندية، من ترامب في محكمة بموسكو يوم الخميس التدخل في قضيته و"الدفاع عنه".

وقد ألقى القبض على ويلان في غرفة فندق في العاصمة الروسية في نهاية ديسمبر، واتهم بالتجسس وهي قضية تصل عقوبتها الى السجن 20 عاما في روسيا. وينفي ويلان هذه الاتهامات. وصرح محام ان موكله تسلم محرك اقراص محمول يحتوي على معلومات سرية، ولم يكن يعرف عنها.

