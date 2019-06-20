كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 1000 هزة تضرب كاليفورنيا فى 3 أسابيع.. وتحذير من زلزال كبير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثارت سلسلة من الزلازل الصغيرة في جنوب كاليفورنيا تنبيه علماء الزلازل لتذكير السكان بضرورة الاستعداد دائمًا للحدث الكبير التالي.

وأشارت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" اليوم، إلى أنه على الرغم من أن الزلازل الصغيرة التي بلغت قوتها 3 وتحتها تحدث تقريبًا يوميًا، فإن سلسلة حديثة تسببت فى حدوث أكثر من 1000 من الهزات خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، مما أثار مخاوف من احتمال حدوث شيء أكثر تدميراً.

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وقال الخبراء، إن هذا ليس هو الحال على الأرجح هذه المرة، لكنهم يحذرون من أن حدوث زلزال كبير في المنطقة أمر لا مفر منه في النهاية، وأحدثت مئات الزلازل في جميع أنحاء مقاطعة سان برناردينو وريفرسايد في الأسابيع الأخيرة، حسبما ذكرت لوس أنجلوس تايمز.

كما تلفت إلى بالنشاط بالقرب من صدع سان أندرياس قبل ثلاث سنوات والذي جعل بعض العلماء على أهبة الاستعداد لزلزال كبير محتمل.

وقال أندرو لينوس، عالم الجيوفيزياء البحثي في ​​هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية لصحيفة لوس أنجلوس تايمز: "أود أن أعيد تعريف الوضع الطبيعي على النحو التالي: يجب أن تظل مستعدًا لزلزال كبير.. نعلم أن زلزالًا كبيرًا سيحدث" في مرحلة ما في المستقبل.