كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإذاعة الإيرانية: الطائرة المسيرة التي أُسقطت أقلعت من قاعدة أمريكية بالخليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية عن الحرس الثوري قوله إن الطائرة المسيرة الأمريكية التي أُسقطت أغلقت أجهزة التتبع.

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ونقلت الهيئة عن بيان للحرس الثوري "أقلعت الطائرة المسيرة من قاعدة أمريكية في جنوب الخليج الفارسي"، وفقا لما نشرته وكالة "إيرنا".

وتابعت "كانت قد أغلقت جميع معدات تحديد هويتها في انتهاك لقواعد الطيران وكانت تتحرك في سرية تامة".