فجر: “مستعد للموت من أجل المنتخب وطموحي لعب المباراة النهائية للكان

عبر فيصل فجر، لاعب المنتخب المغربي لكرة القدم، المحترف في الدوري الفرنسي، عن حبه الكبير لقميص المنتخب، و “استعداده للموت من أجله”، كما أكد بأن طموحه الشخصي مع “الأسود” في نهائيات كأس إفريقيا للأمم القادمة بمصر، هو الوصول للمباراة النهائية.

وقال فجر، في حوار له مع صحيفة “فرانس فوتبول” الفرنسية، نشر اليوم الخميس، إنه يشعر بشعور مختلف عندما يحمل قميص المنتخب الوطني، “مختلف تماما عن ذلك الذي يشعر به مع الأندية التي يلعب لها”.

وأكد فجر، بأنه يسعى لبدل كل ما في وسعه من أجل القميص الوطني. ولو كلفه الأمر حياته، مصرحا:” أنا مستعد للموت على أرضية الملعب من أجل منتخب وطني”.

وبخصوص طموحه في “الكان” المقبل مع “أسود الأطلس”، قال لاعب “كان” الفرنسي:” أنا لن أقول لك بأننا نرغب تجاوز الدور الأول، أو التأهل لدور الربع، طموحنا كبير ونرغب في الذهاب إلى أبعد نقطة ممكنة، وأنا أرغب في لعب المباراة النهائية”.

وسيخوض فجر، رفقة المنتخب الوطني، يوم الأحد المقبل، أول مبارياته رفقة المنتخب الوطني في نهائيات المونديال القاري، وذلك عندما يواجه منتخب ليبيريا، عن أولى مباريات المجموعة الرابعة.