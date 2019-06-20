الفنانة نجاة الرجوي حامل – فيديو

أعلنت الفنانة المغربية، نجاة الرجوي، أنها تستعد لتستقبل مولودها الأول من تجربة زواجها الثانية.

وكشفت نجاة الرجوي، أمس الأربعاء، خبر حملها على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، وذلك عبر صورة رفقة زوجها، وهو يضع يده على بطنها بشكل يؤكد أنها حامل.

وأعلنت الرجوي خبر حملها بكتابة: “اللهم ‎أعيذ ما في رحمي بكلماتك التامة.. اللهم احفظه، واجعله معافى كامل الخلقة دون زيادة أو نقصان.. اللهم حسن خلقه وخلقه وسهل حمله واجعله قرة عين لي ولوالده، واجعله من عبادك الصالحين اللهم أتم ماتبقى من حملي على خير.. اللهم لك الحمد والشكر على نعمتك، التي أنعمت بها علينا ورحمتك، التي نزلت، وأسعدت قلوبنا اللهم ياذا الجلال والاكرام لا تحرم امرأة من نعمة الأمومة وفرحتها اللهم بارك لكل الحوامل وأتم حملهن على خير إنك القوي القدير على كل شيء”.

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وستصبح نجاة الرجوي أما للمرة الثانية، إذ إنها أم لطفل من زوجها الأول، هو غالي، علما أن زوجها نبيل عبيد أب هو الآخر لطفلة من تجربة زواجه الأولى.

وشهدت الفترة الأخيرة إعلان فنانات عن حملهن، هن ديفا الغناء المغربي لطيفة رأفت، التي ستصبح أما لأول مرة في الخمسينات من عمرها، وكذلك سلمى رشيد، التي تنتظر استقبال طفلها الأول من زوجها، ومدير أعمالها حسن.