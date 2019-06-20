مصرع عامل نظافة بعد سقوطه من شاحنة للنفايات وزملاؤه: التفتوا لنا

لقي عامل نظافة مصرعه، صباح اليوم الخميس، في إقليم آسا زاك، بعد سقوطه من شاحنة لنقل النفايات، تعرض خلالها لإصابات خطيرة على مستوى الرأس.

وقالت مصادر “اليوم 24” إن عامل نظافة لقي مصرعه، اليوم، بعدما سقط أرضا، أثناء عمله في شاحنة لنقل النفايات وسط المدينة، إذ تعرض لإصابة خطيرة على مستوى الرأس، ونقل على إثرها إلى المستشفى.

وأضاف المصدر ذاته أن الهالك لفض أنفاسه الأخيرة في قسم المستعجلات، حيث شكل الحادث صدمة، وحالة من الحزن في صفوف زملائه، الذين طالبوا بالاهتمام أكثر بهذه الفئة من العمال، الّتي تعيش تهميشا كبيرا .

وعرف مكان الحادث استنفارا لمختلف المصالح الأمنية، التي عملت على فتح تحقيق في الواقعة، في حين أودعت جثة الهالك في مستودع الأموات في المستشفى المحلي في أسا زاك.