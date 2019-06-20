كارول سماحة ترقص فرحا بحلولها في المغرب – فيديو

عبرت الفنانة اللبنانية، كارول سماحة، عن فرحها بحلولها في المغرب، مساء أمس الأربعاء، وشاركت جمهورها فيديو، عبرت فيه عن ذلك بالرقص.
وحلت كارول سماحة في مدينة الرباط، من أجل المشاركة في افتتاح الدورة الـ18 لمهرجان موازين إيقاعات العالم، يوم الجمعة، في منصة النهضة.
ونشرت كارول مقطع فيديو على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، من داخل الفندق، حيث تقيم، وظهرت فيه وهي ترقص، وقالت “أخيرا في المغرب”.
يذكر أن جمعية مغرب الثقافات خصصت برمجة متنوعة للدورة الـ18 لمهرجان موازين، تتخللها حفلات نخبة من النجوم العالميين، من بينهم الكولمبي “مالوما”، ومجموعة “بلاك ايد ببس”، بالإضافة إلى عدد من الفنانين العرب، والمغاربة.
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