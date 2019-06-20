غرق 22 شخصا في “المتوسط” أبحروا على متن قارب من سواحل الحسيمة

غرق قارب أبحر من سواحل مدينة الحسيمة، حين وصل إلى بحر “البوران” الواقع بين سواحل المغرب وجنوبي إسبانيا، ما أسفر عن غرق 22 من المهاجرين.

ولم تعلن وسائل الإعلام الإسبانية، التي نقلت الخبر، عن جنسيات الضحايا، وقالت إن القارب كان يحمل على متنه 49 شخصًا حينما أبحر من سواحل “الحسيمة” أول أمس الثلاثاء.

وبحسب نفس المصدر، أنقذت عبارة تؤمن الخط الرابط بين مينائي الناظور وموتريل، أمس الاربعاء، 27 شخصا كانوا على متن نفس القارب.

وتم نقل 6 من المهاجرين الذين تم إنقاذهم، لإحدى المستشفيات لسوء حالتهم الصحية، فيما تم نقل الباقين إلى ميناء موتريل.