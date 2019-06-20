فرنسا: "نحن ضد تقنين الاستخدام الترويحي للقنب"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - صرّحت وزيرة النقل الفرنسية، إليزابيث بورن، يوم الخميس، إن بلادها لن تقنن حيازة القنب بغرض التعاطي لكن قد تفكر في السماح باستخدامه لأغراض طبية.

وذكرت بورن لتلفزيون "إل سي آي": "موقف الدولة الفرنسية واضح. نحن ضد تقنين الاستخدام الترويحي للقنب. هناك نقاش مستمر حول الاستخدام الطبي".

وأتت تعليقات بورن، بعد نشر تقرير أصدرته يوم الخميس، مؤسسة "كونسيل داناليس إكونوميك" البحثية الفرنسية والذي أوصت فيه بتقنين حيازة القنب بغرض التعاطي في فرنسا.

وتتيح العديد من البلدان، ومن بينها ألمانيا وإيطاليا والدنمرك، بالفعل، بالحصول على القنب عبر وصفة طبية، وفي العام الماضي أصبحت كندا ثاني دولة في العالم تقنن كل استخدامات الماريجوانا.