حميدتي: لا نريد عمر بشير ثانيا في السودان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعا نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق أول محمد حمدان دقلو المعروف بـ"حميدتي"، الخميس، إلى ضرورة تشكيل حكومة تكنوقراط لا تحمل أجندات.
جاء ذلك في كلمة له، دعا فيها أبناء الشعب السوداني إلى "التوافق والابتعاد عن الاختلاف الذي يجلب الظلم".
وقال حميدتي: لا نريد عمر بشير ثانيا، نريد حكومة تكنوقراط، حكومة مستقلة لا تحمل أية أجندات، وتمضي قدما نحو انتخابات حرة ونزيهة".
وأضاف "لابد من حل تشارك فيه كل الأحزاب السياسية وكل مكونات الشعب، والاتفاق على رؤية واحدة"، مجددا التأكيد على الدور الرقابي والضامن للمجلس العسكري خلال المرحلة الانتقالية التي ستشهدها البلاد.
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