مارك إسبر يستهل قيادة البنتاجون باجتماع "الناتو"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يستهل مارك إسبر، وزير دفاع أمريكا الجديد بالوكالة، مهامه الدولية باجتماع مع وزراء الدفاع في حلف شمال الأطلسي "ناتو" في بروكسل الأسبوع المقبل.

وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية أن تركيز إسبر سينصب في اجتماع بروكسل على "تعزيز الالتزام الأمريكي بتقوية حلف شمال الأطلسي وضمان تقاسم أكثر إنصافا للأعباء وتعزيز جهوزية الحلف ومناقشة القضايا الأمنية الإقليمية".

وسيتولى وزير الجيش الحالي مارك إسبر منصبه الجديد وزيرا للدفاع بالوكالة، الإثنين، قبل أن يسافر إلى بروكسل لحضور اجتماع وزراء دفاع الحلف الأطلسي يومي 26 و27 يونيو/حزيران الجاري.

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وجاء تعيين إسبر بعد أن قرر وزير الدفاع الحالي بالوكالة باتريك شاناهان التخلي عن آلية المصادقة (على تعيينه وزيراً أصيلاً للدفاع) لحاجته لتخصيص مزيد من الوقت لعائلته.

ويأتي اجتماع الناتو في وقت يعاني فيه الحلف من خلاف بين اثنين من أعضائه وهما الولايات المتحدة وتركيا بسبب قرار أنقرة شراء نظام دفاع جوي روسي.

وتعهدت واشنطن بإلغاء بيع طائرات شبح من طراز إف-35 التي تنتجها شركة لوكهيد مارتن إلى تركيا إذا مضت قدما في خططها لشراء نظام إس-400 الروسي.