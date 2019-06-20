إرهاب إيران وانهيار إخوان تونس.. نشرة الظهيرة من "العين الإخبارية"

في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" ليوم الثلاثاء العشرين من يونيو/حزيران، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة، وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة تبرز المساعي الأمريكية للتصدي للإرهاب الإيراني والتي دعمها نشر ألف جندي بالشرق الأوسط وصواريخ وطائرات، مع توجه المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط، وإمعان طهران في إرهابها بإسقاط طائرة أمريكية مسيرة بصاروخ إيراني فوق مضيق هرمز، وانهيار شعبية "إخوان تونس" قبل 4 أشهر من الانتخابات، وإلى ليبيا حيث يؤكد المشير خليفة حفتر أن المرحلة الانتقالية بعد تحرير طرابلس "واضحة ومنضبطة"، وفي اليمن "الإخوان" يشعلون المناطق المحررة، والبرهان يدعو كل القوى للحوار ويرفض التدخلات الخارجية، ورئيس العلاقات الخارجية بالكونجرس يؤكد أن ترامب يملك قرار ضرب إيران.

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أما في الاقتصاد فتطالعون: نمو إنفاق الشركات الأمريكية على الذكاء الاصطناعي، وأسعار النفط تستقر رغم انخفاض المخزونات الأمريكية، وخبراء يؤكدون أن خروج إيران من سوق النفط لن يؤثر على الإمداد، وقطر تحاول كسر عزلتها الدولية بزيادة استثماراتها في السندات الأمريكية، وإيران تقر رسميا بأن اقتصادها في أسوأ فتراته التاريخية.

وفي المنوعات: دب تائه يتجول في مدينة روسية.. أما في الرياضة فيرى ميسي أنه من الجنون عدم تأهل منتخب بلاده لربع نهائي كوبا أمريكا.

وتتناول "العين الإخبارية" بالأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو، آخر تطورات الأحداث الرياضية والفنية والمتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع وتكنولوجيا السيارات.

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