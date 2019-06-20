اطلاق اسم الشيخ خليفة بن زايد على أحد صروح باريس التاريخية

شهد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي والتعاون الدولي مراسم الافتتاح الرسمي لمسرح الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "مسرح قصر فونتينبلو الإمبراطوري" في العاصمة الفرنسية باريس.

حضر الافتتاح، الشيخ زايد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشيخ سلطان بن خليفة آل نهيان الإنسانية والعلمية ونورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة وزكي أنور نسيبة وزير دولة ومعالي سارة عوض عيسى مسلم رئيس دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي ومحمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي وسعادة سيف سعيد غباش وكيل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي وسعادة محمد خليفة النعيمي مدير إدارة شؤون التعليم في ديوان ولي عهد أبوظبي ومانويل راباتيه مدير متحف اللوفر أبوظبي ومحمد إسماعيل السهلاوي نائب رئيس البعثة في سفارة الدولة في فرنسا.

كما حضر الافتتاح، من الجانب الفرنسي، وفرانك ريستير وزير الثقافة إلى جانب عدد من كبار الشخصيات والمسؤولين من كلا البلدين.

وفتح المسرح أبوابه للجمهور مجدداً بعد انتهاء أعمال الترميم والتجديد الشاملة التي استمرت لسنوات بتمويل من دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي. فيما أطلقت الحكومة الفرنسية اسم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات على المسرح تقديراً وعرفاناً بمساهمة دولة الإمارات في إحياء هذا الصرح التاريخي العريق.

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وتأتي أعمال ترميم المسرح وإعادة الحياة لهذا الجزء المهم من تاريخ فرنسا في إطار اتفاقية تعاون ثقافي بين إمارة أبوظبي والحكومة الفرنسية تم توقيعها عام 2007 وتضمنت إنشاء اللوفر أبوظبي ومبادرات دولية منها انعقاد المؤتمر الدولي للحفاظ على التراث الثقافي المهدد بالخطر عام 2016 في أبوظبي وتأسيس التحالف الدولي لحماية التراث الثقافي في مناطق النزاع "ألف".

واكتملت المرحلة الأولى من أعمال الترميم في شهر أبريل 2014 وشهدت تجديد قاعة المسرح الرئيسية بمشاركة 25 خبيراً و135 حرفياً عملوا على استعادة تصميماته الداخلية وديكوراته الأصلية.

بدأت المرحلة الثانية خلال شهر يونيو 2017 وشملت تركيب وتثبيت الآلات والأنظمة التشغيلية وصيانة الأرضيات وتجديد زخارف المقصورات العلوية وخشبة المسرح التي أقيم فوقها أهم الأعمال المسرحية وعروض الأداء الفرنسية.

وكتب هزاع بن زايد عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "إطلاق اسم رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، على صرح من الصروح التاريخية العريقة في باريس، يفتح آفاقاً جديدة في العلاقات الإماراتية الفرنسية، فالثقافة أساس البنيان الحضاري وعنوان التسامح والحوار الإنساني بين الدول والشعوب.. مبارك لنا ولعشاق الفنون هذا الإنجاز.".