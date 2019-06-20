صحة ساحل حضرموت تكرم رجل الخير والاحسان الشيخ باعباد

كرم المدير العام لمكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت الدكتور رياض حبور الجريري يوم أمس الأربعاء، بمكتبه بالإدارة العامة رجل الخير والاحسان الشيخ سعيد عبدالله باعباد وذلك نظير دعمه في استقرار وتواجد البعثة الطبية في مستشفى غيل بن يمين.

وخلال لقاء التكريم الذي حضره مدير مكتب الصحة العامة والسكان م. غيل بن يمين الأستاذ يزيد الصدفي، ثمن الدكتور الجريري اسهامات الشيخ باعباد في مديرية غيل بن يمين وخصوصا في دعمه لاستقرار البعثة الطبية بمستشفى المديرية لتقدم خدماتها للمواطنين بالمديرية.