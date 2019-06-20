خلفان يكشف ممارسات قطر وإيران ويسخر من "ذُباب الحمدين"

قال الفريق الإماراتي، ضاحي خلفان، اليوم الخميس ، "تبحث قطر عن عناصر في الكونغرس الامريكي وبين اواسط اللوبيات اليهودية لا للتصدي لاسرائيل ولكن لمحاربة المللكة والامارات ومصر والبحرين".

وأضاف خلفان في تغريدات له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - "الله يخرب بيت هيك عقليات يا عزمي بشارة...يا عضو الكنيست ..العملية مفضوحة".

وكتب خلفان :"في بداية التسعينيات كلمت صديق قطري ،كان هنا في زيارة للإمارات، قلت له ثقافة التزوير في المستندات وثقافة الرشاوي وعملية التغريد خارج السرب الخليجي لن تخدم الدوحة".

ومضى:"اذا اجتمعت مع رئيس وفد قطري أجل من انتخابات نزيهة لاحظ تحركاته ووعوده بالرشاوي ضد منافسية".

وأكد أن "ذباب الحمدين يسبني اذا هاجمت ملالي شريفة، وهذه منهم مسألة غير شريفة".

وتابع:"اذا هاجمت ملالي ايران..هل تعلمون من يشتمني....صعاليك قطر، مضيفاً "شارين القرضاوي لمهاجمة مصر...شارين حسن الدقي لمهاجمة الإمارات".

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وشدد أنه "لو حفرت السعودية قناة بجنب شرق سلوى لتآكلت جزيرة قطر أو بالأحرى جزيرة قناة سلوى في غضون خمسين عاما وصارت فص ملح وذاب...يا شباب".

وقال:"اليوم نلمس ما جنته قطر من سمعة سوداء في العالم بإتهامها ممارسة الفساد المالي عبر العالم..بلاتيني وغيره ضحايا الريال القطري..المحول الى دولار أمريكي".

وكتب في تغريدة أخر "اولى عملياتهم في ضرب الناقلات فضحتهم...فهل يستمرون بعد هذا...هذا ما ستكشفه الايام ؟؟

اغلب الظن انهم اصبحوا مكشوفين للعالم وبذلك لن يهاجموا الناقلات...اما اذا استمروا فأبشروا لهم بعقاب دولي شديد".

واختتم:"من حسن حظ المجتمع الدولي ان بعض الالغام التي وضعتها ايران لم تنفجر....المجرم لا بد ان يترك اثرا في مسرح الجريمة...هذا ما قاد التحقيق الى فضح ملالي ايران وحرسهم الإرهابي".