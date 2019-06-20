المعارضة الفنزويلية تخطط لتنظيم احتجاجات خلال زيارة باشيليه

دعت المعارضة الفنزويلية إلى تنظيم احتجاجات ضد الحكومة غداً الجمعة، في اليوم الأخير لزيارة مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليه لفنزويلا، حسبما ذكرت صحيفة "إل ناسيونال"، أمس الأربعاء.

ووصلت باشيليه إلى كاركاس أمس حسبما أعلنت الأمم المتحدة، ومن المقرر أن تعقد مؤتمراً صحافياً غداً في ختام زيارتها، ونقلت الصحيفة اليومية عن زعيم المعارضة خوان غوايدو قوله: "دعونا نخرج إلى الشوارع، نأمل أن تتحقق باشيليه من الأمور التي ندينها".

ودعت منظمات طلابية ومنظمات غير حكومية إلى مظاهرات غداً بينما تم التخطيط لمسيرة أخرى اليوم الخميس للمطالبة بإطلاق سراح السجناء السياسيين، وفقاً للصحيفة ذاتها وشبكة "إن تي إن 24" التلفزيونية.

وكتب غوايدو على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي: "دعوتنا هي الاحتشاد في مختلف أنحاء فنزويلا وإظهار الأزمة التي نعاني منها والمطالبة بحقوقنا"، وأشار إلى أنه سيلتقي باشيليه غداً.

وكما ستعقد المسؤولة الأممية، وهي رئيسة سابقة لتشيلي، محادثات مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الذي تضغط عليه المعارضة المدعومة من الولايات المتحدة للاستقالة.