إيران تكشف عن "السلاح" المستخدم في إسقاط الطائرة الأمريكية

أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية أن عملية إسقاط الطائرة المسيرة الأمريكية جرى من خلال منظومة "3 خرداد" الإيرانية والتي بإمكانها الاشتباك مع أي هدف على ارتفاع 27 كيلومتراً ومدى 75 كيلومتراً، بحسب المصدر.

ووفقاً لموقع 24، أضافت الوكالة إن منظومة "3 خرداد" الصاروخية تستطيع اعتراض 4 أهداف في آن واحد، بجانب إطلاقها 8 صواريخ من طراز "طائر"، حيث تمتلك قابلية استهداف الطائرات المقاتلة والقاذفة للقنابل وصواريخ كروز الى مستوى ارتفاع 25 كيلومتراً في الجو.

وكانت الوكالة قالت في تقرير سابق إنه يمكن مقارنة منظومة "3 خرداد" (وهي من تصنيع مركز الأبحاث الدفاعية الرادارية للحرس الثوري)، مع منظومة صواريخ S 300، باستثناء المدى، حيث يبلغ مداها 50 كيلومتراً فقط. واختبرت عملية تطوير مداها لـ100 كيلومتر ومن ثم الى 200 كيلومتر.