أردوغان: لن نرضى بنسيان جريمة قتل جمال خاشقجي وكذلك مأساة محمد مرسي

نقلت وكالة "الأناضول" التركية عن الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ قوله أن "​تركيا​ لن تنسى جريمة قتل الصحفي ​جمال خاشقجي​، وستفعل الأمر ذاته حيال مأساة الرئيس المصري الراحل ​محمد مرسي​". وكان أردوغان قد عد في تصريح سابق أن الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي قتل ولم يمت بشكل طبيعي، وأنه سيعمل كل ما يلزم بهدف مقاضاة السلطات المصرية في وفاة مرسي أمام المحاكم الدولية.

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