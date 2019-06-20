رئيس وزراء ماليزيا: الغرض من التحقيق اتهام روسيا بكارثة تحطم طائرتنا فوق أوكرانيا

اعتبر رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد أن "استنتاجات المحققين الدوليين بشأن إسقاط طائرة الركاب الماليزية فوق أوكرانيا، جاءت بدوافع سياسية وغير مبنية على حقائق موضوعية"، مشيراً إلى أن "هدف إجراء تحقيق دولي في كارثة طائرة الخطوط الجوية الماليزية في سماء أوكرانيا عام 2014 لم يكن إثبات الحقيقة، بل اتهام روسيا".
ولفت إلى "اننا غير سعداء، لأنه منذ البداية أصبح هذا التحقيق قضية سياسية تتعلق بكيفية اتهام روسيا بأعمال غير شرعية"، مشيراً إلى ان "النتائج التي توصل إليها التحقيق حتى الآن ليست أكثر من استنتاجات تستند إلى معلومات لم يتم التحقق منها".
وذكر فريق التحقيق في وقت سابق من يوم أمس أن ثلاثة مواطنين من روسيا ومواطنا أوكرانيا ستوجه لهم تهم القتل بإسقاط الطائرة الماليزية فوق شرقي أوكرانيا عام 2014 في حادث أودى بحياة 298 شخصا.
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