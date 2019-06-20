حذر السيناتور الجمهوري البارز ليندسي غراهام من أن "الوقت يوشك على النفاد لتفادي النزاع مع إيران في الشرق الأوسط"، داعيا البيت الأبيض إلى "الرد بقوة على أي حوادث جديدة في مضيق هرمز".
ولفت إلى أن "المنطقة تتجه نحو صراع بين إيران وإسرائيل وربما الولايات المتحدة وباقي دول العالم"، موضحا أن "الوضع يزداد خطورة يوما تلو آخر، ورفع طهران وتائر تطوير برنامجها النووي يشكل خطرا على تل أبيب".
وشدد على "ضرورة منع إيران من الحصول على السلاح النووي"، مؤكدا أن "إسرائيل ستجد نفسها في عالم من الألم إذا رفعت طهران مستوى تخصيب اليورانيوم بصورة تكفي لتصنيع قنبلة نووية"، مشيراً إلى أنه "إذا فعلوا ما توعدوا به، فإنني أعرف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو جيدا، وهو لن يجلس جانبا ويسمح بتحضير محرقة ثانية، لن يحصل ذلك".
وأعرب غراهام عن "ثقته بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيمنع الإيرانيين من الحصول على السلاح النووي واستهداف إمدادات النفط والبنى التحتية النفطية في دول أخرى"، قائلا: "إن ترامب اكتفى من إيران غير أنه لا يريد الحرب، لكن فرص الحيلولة دون ذلك تنفد".
كانت هذه تفاصيل خبر غراهام: المنطقة تتجه نحو صدام مع إيران وعلى واشنطن وضع قائمة بالأهداف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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