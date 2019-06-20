غراهام: المنطقة تتجه نحو صدام مع إيران وعلى واشنطن وضع قائمة بالأهداف

حذر السيناتور الجمهوري البارز ​ليندسي غراهام​ من أن "الوقت يوشك على النفاد لتفادي النزاع مع ​إيران​ في ​الشرق الأوسط​"، داعيا ​البيت الأبيض​ إلى "الرد بقوة على أي حوادث جديدة في ​مضيق هرمز​".

ولفت إلى أن "المنطقة تتجه نحو صراع بين إيران و​إسرائيل​ وربما ​الولايات المتحدة​ وباقي دول ​العالم​"، موضحا أن "الوضع يزداد خطورة يوما تلو آخر، ورفع ​طهران​ وتائر تطوير برنامجها النووي يشكل خطرا على ​تل أبيب​".

وشدد على "ضرورة منع إيران من الحصول على ​السلاح النووي​"، مؤكدا أن "إسرائيل ستجد نفسها في عالم من الألم إذا رفعت طهران مستوى تخصيب اليورانيوم بصورة تكفي لتصنيع ​قنبلة​ نووية"، مشيراً إلى أنه "إذا فعلوا ما توعدوا به، فإنني أعرف رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ جيدا، وهو لن يجلس جانبا ويسمح بتحضير محرقة ثانية، لن يحصل ذلك".

وأعرب غراهام عن "ثقته بأن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ سيمنع الإيرانيين من الحصول على السلاح النووي واستهداف إمدادات ​النفط​ و​البنى التحتية​ النفطية في دول أخرى"، قائلا: "إن ترامب اكتفى من إيران غير أنه لا يريد الحرب، لكن فرص الحيلولة دون ذلك تنفد".