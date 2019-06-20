مسؤول روسي: سنطلع إيران على نتائج الاجتماع الروسي الأميركي الإسرائيلي حول سوريا

اشار سكرتير ​مجلس الأمن الروسي​ ​نيكولاي باتروشيف​ بعد لقائه أمين المجلس الاعلى للأمن القومي الايراني ​علي شمخاني​ إلى "الاجتماع الثلاثي المرتقب بين كبار المسؤولين الامنيين في ​روسيا​ و​اميركا​ و​اسرائيل​ في اسرائيل حول التطورات السورية"، مبينا ان "روسيا ستنقل نتائج هذا الاجتماع الى ​الجمهورية​ الاسلامية الايرانية بوصفها الشريكة الاستراتيجية لروسيا في المنطقة".

واكد باتروشيف "ضرورة وقف التدخل اللا قانوني الاميركي في ​سوريا​ وايضا وقف بعض الاجراءات العسكرية للكيان الصهيوني في هذا البلد"، مشيراً إلى ان "الاجراءات التي من شأنها ان تؤدي الى تصعيد الازمة الراهنة في سوريا فان روسيا لا تؤيدها بتاتا".