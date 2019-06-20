اشار سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف بعد لقائه أمين المجلس الاعلى للأمن القومي الايراني علي شمخاني إلى "الاجتماع الثلاثي المرتقب بين كبار المسؤولين الامنيين في روسيا واميركا واسرائيل في اسرائيل حول التطورات السورية"، مبينا ان "روسيا ستنقل نتائج هذا الاجتماع الى الجمهورية الاسلامية الايرانية بوصفها الشريكة الاستراتيجية لروسيا في المنطقة".
واكد باتروشيف "ضرورة وقف التدخل اللا قانوني الاميركي في سوريا وايضا وقف بعض الاجراءات العسكرية للكيان الصهيوني في هذا البلد"، مشيراً إلى ان "الاجراءات التي من شأنها ان تؤدي الى تصعيد الازمة الراهنة في سوريا فان روسيا لا تؤيدها بتاتا".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول روسي: سنطلع إيران على نتائج الاجتماع الروسي الأميركي الإسرائيلي حول سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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