شمخاني: مواصلة العملية السياسية في استانا يشكل ضرورة للتسريع بترسيخ الاستقرار

لفت أمين المجلس الاعلى للأمن القومي الايراني ​علي شمخاني​ خلال لقائه مع نظيره الروسي ​نيكولاي باتروشيف​ إلى أن "مواصلة العملية السياسية في ​استانا​ يشكل ضرورة للتسريع في ترسيخ الاستقرار المستدام والقائم على ارادة ​الشعب السوري​".

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