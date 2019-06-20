الاذاعة الايرانية عن حرس الثورة: الطائرة التي اسقطت اقلعت من قاعدة اميركية في الخليج

نقلت الاذاعة الايرانية عن ​الحرس الثوري​ تأكيده أن "الطائرة التي اسقطت أقلعت من قاعدة أميركية في ​الخليج​ واغلقت معدات التتبع".

وكان الحرس الثوري الإيراني اعلن إسقاط "طائرة تجسس أميركية مسيرة" من طراز غلوبال هوك (تصنعها الشركة الأميركية نوثروب غرونمان) الخميس لدى اختراقها المجال الجوي للجمهورية الإسلامية، وفق التلفزيون الرسمي الإيراني.

وافادت العلاقات العامة للحرس الثوري في بيان اصدرته بهذا الصدد، انه وفي الساعات الاولى من فجر اليوم الخميس قام الدفاع الجوي التابع للقوة الجوفضائية للحرس الثوري باستهداف واسقاط طائرة تجسس اميركية من طراز "غلوبال هاوك" بعد ان اخترقت اجواء الجمهورية الاسلامية الايرانية في منطقة كوه مبارك بمحافظة هرمزكان.

فيما نفى مسؤول أميركي لوكالة "رويترز" للانباء ذلك، معلناً عن "سقوط طائرة مسيرة بصاروخ إيراني لكن في الأجواء الدولية".