اعلن رئيس ​ديوان المحاسبة​ ​القاضي احمد حمدان​ في تصريح تلفزيوني، ان ​الديوان​ انهى قطع حساب العام 2017، وانه سيتم تسليمه للحكومة قريبا.

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كانت هذه تفاصيل خبر رئيس ديوان المحاسبة: أنهينا قطع حساب 2017 وسنسلمه للحكومة قريبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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