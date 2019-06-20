جنبلاط: الواقع يقول ان ميثاق الثنائي لا علاقة له بالميثاق الوطني

شكر رئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ النائب السابق ​وليد جنبلاط​ الاستاذ ​شارل ايوب​ على لفتته الكريمة الميثاقية، لكن الواقع يقول ان ميثاق الثنائي لا علاقة له بالميثاق الوطني.

اضاف جنبلاط قائلا في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي "احدهم شعاره الالغاء بأي ثمن والوصول بأي ثمن والاخر شعاره البقاء بأي ثمن والشراكة باي ثمن، لكن لنتذكر انهم ادوات لقوى لا تؤمن بالميثاق او التنوع فلسفتها اساسا الالغاء".