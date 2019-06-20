شكر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط الاستاذ شارل ايوب على لفتته الكريمة الميثاقية، لكن الواقع يقول ان ميثاق الثنائي لا علاقة له بالميثاق الوطني.
اضاف جنبلاط قائلا في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي "احدهم شعاره الالغاء بأي ثمن والوصول بأي ثمن والاخر شعاره البقاء بأي ثمن والشراكة باي ثمن، لكن لنتذكر انهم ادوات لقوى لا تؤمن بالميثاق او التنوع فلسفتها اساسا الالغاء".
كانت هذه تفاصيل خبر جنبلاط: الواقع يقول ان ميثاق الثنائي لا علاقة له بالميثاق الوطني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.