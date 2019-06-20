انطلاق الجلسة الصباحية للجنة المال بحضور وزير المال لاستكمال اعتمادات رئاسة الحكومة

انطلقت الجلسة الصباحية للجنة المال و​الموازنة​ برئاسة النائب ​ابراهيم كنعان​ وحضور وزير المال ​علي حسن خليل​ لاستكمال اعتمادات ​رئاسة الحكومة​ اضافة الى موازنات الصناديق والهيئات التابعة لها واعتمادات وزراء ​الدولة​.

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