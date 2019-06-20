بري التقى كوبيش وعرض معه الاوضاع الراهنة

عرض رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ مع المنسق الخاص للامم المتحدة في ​لبنان​ ​يان كوبيش​ الاوضاع الراهنة. كما التقى بري المستشار الثقافي الايراني في لبنان ​محمد مهدي شريعتمدار​ في زيارة وداعية .

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