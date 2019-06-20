احمد الحريري زار المفتي الميس في مستشفى الروم للاطمئنان على صحة

زار الامين العام لتيار "المستقبل" ​احمد الحريري​، مفتي زحلة و​البقاع​ الشيخ ​الخليل​ الميس في ​مستشفى الروم​ للاطمئنان على صحته. كذلك حضر الى المستشفى مفتي ​الجمهورية​ السابق الشيخ ​محمد رشيد قباني​ وقاضي الشرع يونس عبدالرزاق والشيخ غنوم نسبين ووفد من ​الاساتذة​ في ​الاردن​ ورجل الاعمال علاء الشمالي للغاية نفسها.

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