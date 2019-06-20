اشار وزير الدفاع الياس بو صعب بعد زيارته الى رئيس الحكومة سعد الحريري الى أن "الاجتماع كان ايجابيا واتفقنا على تكملة النقاش فور عودة الحريري من الخارج".
وردا على سؤل اذا ما كان تطرق مع الحريري الى زيارة المحكمة العسكرية الاخيرة، أكد بو صعب أنه "لم يناقش مع الحريري تلك الزيارة والاخير يدرك أنه يحق لي زيارة المحكمة خاصة انها مرتبطة بوزير الدفاع مباشرة ولا اظن انه اعتبرها تدخلا"، مضيفا: "وجدت انفتاحا لدى الحريري ونتفق على ان الخطأ يجب أن يظهر".
وبمسألة العسكريين المتقاعدين، تمنى بو صعب أن "لا يراهم يقفلون مباني تابعة للدولة"، مشيرا الى أنا "نناقش حلولا تتعلق بضريبة الدخل على رواتب العسكريين المتقاعدين، وهناك حقوق للجيش نتمنى المحافظة عليهاب الموازنة".
كانت هذه تفاصيل خبر بو صعب: زيارتي للمحكمة العسكرية حق لوزير الدفاع ولا اعتقد أن الحريري اعتبرها تدخلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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