بو صعب: زيارتي للمحكمة العسكرية حق لوزير الدفاع ولا اعتقد أن الحريري اعتبرها تدخلا

اشار وزير الدفاع ​الياس بو صعب​ بعد زيارته الى رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ الى أن "الاجتماع كان ايجابيا واتفقنا على تكملة ​النقاش​ فور عودة الحريري من الخارج".

وردا على سؤل اذا ما كان تطرق مع الحريري الى زيارة ​المحكمة العسكرية​ الاخيرة، أكد بو صعب أنه "لم يناقش مع الحريري تلك الزيارة والاخير يدرك أنه يحق لي زيارة المحكمة خاصة انها مرتبطة بوزير الدفاع مباشرة ولا اظن انه اعتبرها تدخلا"، مضيفا: "وجدت انفتاحا لدى الحريري ونتفق على ان الخطأ يجب أن يظهر".

وبمسألة ​العسكريين المتقاعدين​، تمنى بو صعب أن "لا يراهم يقفلون مباني تابعة للدولة"، مشيرا الى أنا "نناقش حلولا تتعلق بضريبة الدخل على رواتب العسكريين المتقاعدين، وهناك حقوق للجيش نتمنى المحافظة عليهاب ​الموازنة​".