انتخاب حيدر شهلا رئيسا لبلدية سحمر في البقاع الغربي

عقدت في سرايا صغبين في ​البقاع الغربي​ جلسة انتخاب رئيس لبلدية سحمر وقد تم انتخاب حيدر شهلا رئيسا للبلدية بحضور الأعضاء. ووعد شهلا بـ"أن مسيرة العمل ستكون وفق الشعار الذي أرساه ​عباس الموسوي​ أننا سنخدمكم بأشفار العيون"، مؤكداً "تقديم كل الإمكانات كرمى لعيون شعب ​المقاومة​ والبئية الحاضنة لها، والعمل وفق الأولويات والإمكانات المتاحة".

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