أبو فاعور بحث مع لاسن زيادة الصادرات الى اوروبا

استقبل وزير الصناعة ​وائل ابو فاعور​، سفيرة ​الاتحاد الاوروبي​ ​كريستينا لاسن​ وبحث معها في العلاقات التبادلية بين ​لبنان​ ومجموعة الدول الاوروبية، وسبل زيادة ​الصادرات​ اللبنانية إلى ​اوروبا​ عبر تعزيز قدراتها الانتاجية والتنافسية والتفاضلية، وذلك في حضور المدير العام للوزارة داني جدعون وفريق ​وزارة الصناعة​ التفاوضي مع الجانب الاوروبي.

وأطلع أبو فاعور، لاسن على "الاجراءات الحمائية التي اتخذتها ​الحكومة اللبنانية​"، موضحا "انها لتدعيم الصناعة اللبنانية وتثبيتها بوجه السياسات الاغراقية المتبعة في السوق اللبناني وتأمين ​البيئة​ الحاضنة لها في وجه السلع المصدرة إلى لبنان وهي مدعومة ببلد المنشأ الامر الذي يخفض القدرة التنافسية للانتاج الوطني إلى الحدود الدنيا".

وقدر أبو فاعور "الموقف الاوروبي الداعم انطلاقا من العلاقات التاريخية والوثيقة بين لبنان ومختلف الدول الاوروبية"، كما شكرها على "المساعدات التي تؤمنها اوروبا للبنان منذ اندلاع الحرب في ​سوريا​، سواء للبنان بطريقة مباشرة، أو للنازحين السوريين"، طالباً منها بـ"ابداء المزيد من المرونة والتسهيلات والغاء بعض العوائق التقنية التي تحول دون ادخال منتجات معينة الى الدول الاوروبية".

من جهتها، اوضحت لاسن أن "الاوروبيين يبدون المرونة تجاه لبنان ويريدون ابداءها اكثر لأسباب عديدة، وهم بهذا الاتجاه أصلا"، مشيرةً إلى "اننا معنيون بمساعدة لبنان ومتفهمون للمعاناة والصعوبات والتحديات التي يواجهها لبنان خصوصا من تبعات ​الأزمة السورية​ و​النازحين السوريين​ في لبنان".

واقترح أبو فاعور "العمل على وضع لائحة بالمنتجات المؤهلة للدخول الى الاسواق الاوروبية بالمواصفات الاوروبية المطلوبة ومن دون أن تعترضها أي عقبات".