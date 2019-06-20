الرئيس عون استقبل وفداً من أعضاء لجنة اصحاب العقارات بالمية ومية

استقبل ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ بحضور النائب ادكار طرابلسي، وفداً من أعضاء لجنة اصحاب ​العقارات​ المحتلة في بلدة ​المية ومية​ وجوارها.

وشكر اعضاء الوفد الرئيس عون لمتابعته الحثيثة لملف العقارات المحتلة في الميه وميه وجوارها، وقدموا له خرائط وبيانات تظهر العقارات المحتلة وعددها 109 والتي يملكها 213 مواطنا وورثتهم، وتبلغ مساحتها 280 الف متر مربع. وقدّم النائب طرابلسي نبذة عن سير هذا الملف برلمانيا وحكوميا ولدى المرجعيات المعنية.

وطالب اصحاب العقارات المحتلة بانصافهم قبل اقفال ملف المهجرين، وذلك "تحقيقا للعدالة والمساواة بين اللبنانيين وصونا للملكيات الخاصة التي يكفلها كل من الدستور والبيان الوزاري". واعطى الرئيس عون توجيهاته للجهات المختصة بمتابعة مطالب لجنة المالكين لايجاد الحلول المناسبة لها.

واستقبل الرئيس عون نقيب مالكي الشاحنات العاملة بالترانزيت للنقل الخارجي احمد محمد الخير، الذي اطلع رئيس الجمهورية على وضع الشاحنات غير اللبنانية التي تدخل لبنان وتغادره فارغة او محمَّلة من دون دفع رسوم ومن دون تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل بالنسبة الى الشاحنات اللبنانية.

واشار الخير الى انه |طلب من رئيس الجمهورية التدخل لمعالجة هذا الملف تأمينا لمصلحة لبنان ومالكي الشاحنات، وكلنا امل بان فخامة الرئيس سوف ينصفنا ويطبق القوانين".