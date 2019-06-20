الحرس الثوري يزعم إسقاط طائرة تجسس أميركية.. وواشنطن تنفي

دبي - بواسطة محمد فارس © Sky News Screen Grab أرشيفية لطائرة مُسيرة أميركية زعمت إيران أن حرسها الثوري أسقط طائرة تجسس أميركية مسيرة (دون طيار) في إقليم هرمزجان، جنوبي البلاد، فيما نفت الولايات المتحدة ذلك. وقالت وكالة "إيرنا" الحكومية، ووكالة "سباه نيوز" الذراع الإعلامي لميليشيات الحرس الثوري، إن الطائرة أسقطت عندما دخلت المجال الجوي الإيراني، قرب منطقة كوه مبارك جنوبا. وادعت الوكالة الإيرانية أن الطائرة المُسيرة المُسقطة كانت من نوع "آر كيو 4 غلوبال هوك"، وكانت تهدف إلى جمع معلومات استخباراتية. إلا أن المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية بيل أوربان، قال لوكالة "أسوشيتد برس"، إنه لم تكن هناك طائرات فوق الأراضي الإيرانية.

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